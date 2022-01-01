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Что посмотреть в июле?

Лето в самом разгаре! Походы в кино отходят на второй план и, похоже, прокатчики это понимают. Ярких премьер в этом месяце будет немного, но вы точно себе не простите, если пропустите новый блокбастер Marvel, триумфальное возвращение Итана Ханта и удивительные трюки одноногого Дуэйна Джонсона. Но обо всем по порядку.

С 5 июля в прокат выходит супергеройский экшн Marvel - «Человек-муравей и Оса». Скот Лэнг (Пол Радд) в новом чудо-костюме, способном изменять размеры всего вокруг, идет крушить таинственного коварного злодея. Компанию ему составят новая напарница Оса (Эванджелин Лилли) и ее гениальный папочка - доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас).

5 июля звезда «Игры престолов» Натали Дормер порадует поклонников появлением в остросюжетной ленте «Невидимка». Актриса сыграла слепую девушку, втянутую в загадочное убийство своей соседки.

Хотите чего-нибудь легкого и комедийного? Пожалуйста, с 5 июля выходит французский ромком «Попробуй подкати». Эгоистичный мачо и богач впервые в жизни влюбляется и оказывается в очень щекотливой ситуации.

12 июля на большие экраны вернутся любимые герои – Дракула и его дочка Мэвис. Мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» расскажет о сказочной нечисти, которые решают сменить обстановку и отправляются в захватывающий круиз. Его последствия окажутся весьма непредсказуемы.

Также с 12 июля не пропустите новый боевик с Дуэйном Джонсоном - «Небоскреб». Мощный актер предстанет в своем привычном амплуа, бывший агент ФБР спасает свою семью из горящего здания. А заодно и половину китайского мегаполиса, потому что мелочиться – это не про Дуэйна.  

12 июля Святослав Подгаевский, режиссер «Невесты» и «Пиковой дамы: Черный обряд», выпустит новый хоррор – «Русалка. Озеро мертвых». Накануне свадьбы главная героиня должна спасти своего жениха из рук утопленницы и постараться самой не стать чудовищем.

Еще одна отечественная новинка - романтическая комедия «Килиманджара», в центре истории снова окажется невеста: вместе с друзьями девушка прилетает в Баку на поиски сбежавшего возлюбленного. В кино с 19 июля.

Также с 19 июля узнаем, как сделать романтические отношения идеальными. Мелодрама «Зои» повествует об ученых, создавших компонент для идеальной любви, но есть один побочный эффект...

Любителям запутанных сюжетов и фантастики рекомендуем к просмотру «Паранормальное». Лента о двух братьях, еще в детстве сбежавших из секты. Спустя 10 лет прошлое настигает героев, в их жизнях начинает происходить нечто ужасное.

26 июля Том Круз уже в шестой раз вернется к роли Итана Ханта. В боевике «Миссия Невыполнима: Последствия» бесстрашный агент ЦРУ и его команда предотвратят мировую катастрофу.

 

Человек-муравей и Оса
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.0
Невидимка
Невидимка
триллер 2017, США
6.0
Русалка. Озеро мертвых
Русалка. Озеро мертвых
ужасы 2018, Россия
7.0
Зои
Зои
мелодрама 2018, США
6.0
Небоскреб
Небоскреб
боевик 2018, США
8.0
Попробуй подкати
Попробуй подкати
комедия 2018, Франция
6.0
Монстры на каникулах 3: Море зовет
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.0
Паранормальное
Паранормальное
ужасы, триллер, фантастика 2017, США
5.0
Килиманджара
Килиманджара
комедия, мелодрама 2017, Россия
5.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
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