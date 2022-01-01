Что посмотреть в июле?

Лето в самом разгаре! Походы в кино отходят на второй план и, похоже, прокатчики это понимают. Ярких премьер в этом месяце будет немного, но вы точно себе не простите, если пропустите новый блокбастер Marvel, триумфальное возвращение Итана Ханта и удивительные трюки одноногого Дуэйна Джонсона. Но обо всем по порядку.

С 5 июля в прокат выходит супергеройский экшн Marvel - «Человек-муравей и Оса». Скот Лэнг (Пол Радд) в новом чудо-костюме, способном изменять размеры всего вокруг, идет крушить таинственного коварного злодея. Компанию ему составят новая напарница Оса (Эванджелин Лилли) и ее гениальный папочка - доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас).

5 июля звезда «Игры престолов» Натали Дормер порадует поклонников появлением в остросюжетной ленте «Невидимка». Актриса сыграла слепую девушку, втянутую в загадочное убийство своей соседки.

Хотите чего-нибудь легкого и комедийного? Пожалуйста, с 5 июля выходит французский ромком «Попробуй подкати». Эгоистичный мачо и богач впервые в жизни влюбляется и оказывается в очень щекотливой ситуации.

12 июля на большие экраны вернутся любимые герои – Дракула и его дочка Мэвис. Мультфильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» расскажет о сказочной нечисти, которые решают сменить обстановку и отправляются в захватывающий круиз. Его последствия окажутся весьма непредсказуемы.

Также с 12 июля не пропустите новый боевик с Дуэйном Джонсоном - «Небоскреб». Мощный актер предстанет в своем привычном амплуа, бывший агент ФБР спасает свою семью из горящего здания. А заодно и половину китайского мегаполиса, потому что мелочиться – это не про Дуэйна.

12 июля Святослав Подгаевский, режиссер «Невесты» и «Пиковой дамы: Черный обряд», выпустит новый хоррор – «Русалка. Озеро мертвых». Накануне свадьбы главная героиня должна спасти своего жениха из рук утопленницы и постараться самой не стать чудовищем.

Еще одна отечественная новинка - романтическая комедия «Килиманджара», в центре истории снова окажется невеста: вместе с друзьями девушка прилетает в Баку на поиски сбежавшего возлюбленного. В кино с 19 июля.

Также с 19 июля узнаем, как сделать романтические отношения идеальными. Мелодрама «Зои» повествует об ученых, создавших компонент для идеальной любви, но есть один побочный эффект...

Любителям запутанных сюжетов и фантастики рекомендуем к просмотру «Паранормальное». Лента о двух братьях, еще в детстве сбежавших из секты. Спустя 10 лет прошлое настигает героев, в их жизнях начинает происходить нечто ужасное.

26 июля Том Круз уже в шестой раз вернется к роли Итана Ханта. В боевике «Миссия Невыполнима: Последствия» бесстрашный агент ЦРУ и его команда предотвратят мировую катастрофу.