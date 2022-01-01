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Скоро в прокате "Неувольняемый"
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Что смотреть в кино в июле?
Что смотреть в кино в июле?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!
Первая любовь
мелодрама
2022, США
4.0
Открытое море: Монстр глубины
триллер
2022, Австралия
5.0
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
8.0
Булки
комедия
2022, Россия
6.0
Влюблённые в небо
аниме
2022, Япония
7.0
Месть Банши
боевик, триллер
2022, США
3.0
Неувольняемый
комедия
2022, Франция
7.0
Флай
драма
2021, Германия
7.0
Нахимовцы
семейный, комедия
2021, Россия
0.0
Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер
2022, США
4.0
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