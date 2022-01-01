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Что смотреть в кино в июле?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!

Первая любовь
Первая любовь
мелодрама 2022, США
4.0
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
триллер 2022, Австралия
5.0
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия 2022, Великобритания / Китай / США
8.0
Булки
Булки
комедия 2022, Россия
6.0
Влюблённые в небо
Влюблённые в небо
аниме 2022, Япония
7.0
Месть Банши
Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.0
Неувольняемый
Неувольняемый
комедия 2022, Франция
7.0
Флай
Флай
драма 2021, Германия
7.0
Нахимовцы
Нахимовцы
семейный, комедия 2021, Россия
0.0
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер 2022, США
4.0
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