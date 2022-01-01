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Что посмотреть в январе?

С новым годом, друзья! Несомненно, 2018 будет богат на яркие премьеры и порадует настоящих киноманов отличными фильмами. А пока, расскажем, на что стоит сходить в кино в январе!

С 1 января в прокат выходит мультфильм для всей семьи «Чудо-юдо», сказка о том, как Иван Царевич вместе с драконом спасает красавицу Варвару. Также в первый день нового года не пропустите «Праздничный переполох», героем французской комедии станет организатор свадеб.

4 января во всех кинотеатрах стартует показ нового фильма Хью Джекмана «Величайший шоумен». Красочный мюзикл о зарождение мирового шоу-биза.

Поклонникам «старой гвардии» - Моргана Фримана и Томми Ли Джонса, рекомендуем комедию «Все только начинается». В кино с 4 января.

К середине января праздники идут на убыль, премьеры же, наоборот, становятся всё сочнее – 11 января на экраны выйдет дебют оскароносного сценариста Аарона Соркина «Большая игра», а 18 января – масштабное историческое фэнтези «Скиф», действие перенесется в новую эру в человеческой истории.

В тот же день в кинотеатрах покажут новый фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Сюжет развернется вокруг пугающего эксперимента, который проводят в секретной лаборатории во время Холодной войны.

С 20 января – продолжение милого семейного фильма «Приключения Паддингтона». И специально для тех, кто скучал по Джерарду Батлеру – боевик «Охота на воров».

25 января наконец-то можно будет увидеть финальную часть франшизы «Бегущий в лабиринте» - «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Создатели обещают дать ответы на все вопросы, возникшие в предыдущих сериях.

Также с 25 января в кино умопомрачительная комедия со звездами ТНТ «Zомбоящик».

Билеты на лучшие места уже в продаже!

Величайший шоумен
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.0
Праздничный переполох
Праздничный переполох
комедия 2017, Франция
6.0
Чудо-юдо
Чудо-юдо
анимация 2017, Россия
5.0
Большая игра
Большая игра
драма, биография 2017, США
7.0
Скиф
Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.0
Форма воды
Форма воды
военный, мистика 2017, США
7.0
Zомбоящик
Zомбоящик
комедия 2018, Россия
2.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер 2018, США
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.0
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