Что посмотреть в январе?

С новым годом, друзья! Несомненно, 2018 будет богат на яркие премьеры и порадует настоящих киноманов отличными фильмами. А пока, расскажем, на что стоит сходить в кино в январе!

С 1 января в прокат выходит мультфильм для всей семьи «Чудо-юдо», сказка о том, как Иван Царевич вместе с драконом спасает красавицу Варвару. Также в первый день нового года не пропустите «Праздничный переполох», героем французской комедии станет организатор свадеб.

4 января во всех кинотеатрах стартует показ нового фильма Хью Джекмана «Величайший шоумен». Красочный мюзикл о зарождение мирового шоу-биза.

Поклонникам «старой гвардии» - Моргана Фримана и Томми Ли Джонса, рекомендуем комедию «Все только начинается». В кино с 4 января.

К середине января праздники идут на убыль, премьеры же, наоборот, становятся всё сочнее – 11 января на экраны выйдет дебют оскароносного сценариста Аарона Соркина «Большая игра», а 18 января – масштабное историческое фэнтези «Скиф», действие перенесется в новую эру в человеческой истории.

В тот же день в кинотеатрах покажут новый фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Сюжет развернется вокруг пугающего эксперимента, который проводят в секретной лаборатории во время Холодной войны.

С 20 января – продолжение милого семейного фильма «Приключения Паддингтона». И специально для тех, кто скучал по Джерарду Батлеру – боевик «Охота на воров».

25 января наконец-то можно будет увидеть финальную часть франшизы «Бегущий в лабиринте» - «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Создатели обещают дать ответы на все вопросы, возникшие в предыдущих сериях.

Также с 25 января в кино умопомрачительная комедия со звездами ТНТ «Zомбоящик».

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