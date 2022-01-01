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Что посмотреть в январе?

С новым годом, друзья! Впереди нас ждет множество ярких премьер и кино открытий. Но не будем забегать вперед, для начала расскажем о том, что готовит нам первый месяц 2019 года.

1 января в кинотеатрах стартует показ отечественного экшна «Т-34». Алексей Сидоров, режиссер трилогии «Бой с тенью», завязал с боксерской тематикой и переключился на военно-патриотическая. Александр Петров сыграл танкиста, организовавшего дерзкий побег из немецкого плена и бросившего вызов лучшей вражеской танковой дивизии.

3 января на большие экраны вернется Мэри Поппинс. Спустя 55 лет после выхода оригинального фильма Disney западный ветерок вновь забросит Леди Совершенство на Вишневую улицу. Эмили Блант в образе самой чудесной няни заново подарит радость семейству Бэнксов.

Хотите еще одну сказочную историю? 3 января Marvel выпустит «приличную» версию «Дэдпула 2» - без крови, насилия и нецензурной брани. Если хотите вновь от души посмеяться над шуточками любителя чимичанги, но не с кем оставить детишек, то «Жил-был Дэдпул» специально для вас.

10 января в прокат выйдет спортивная драма «Крид 2». Звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан снова примерит образ талантливого боксера Адониса Крида, которому предстоит схватка с заклятым врагом. К роли его наставника вернется Сильвестр Сталлоне. Да-да, Рокки бессмертен.

Также с 10 января не пропустите трогательный семейный фильм «Путь домой» о щенке по имени Белла, проделавшем путь в 500 километров, чтобы вернуться к любимому хозяину. Рекомендуем всем, кому понравилась «Собачья жизнь».

С середины января в кинотеатры запускают «тяжелую артиллерию»! 17 января выходит «Стекло», продолжение культовых триллеров М. Найта Шьямалана – «Неуязвимый» (2000) и «Сплит» (2016). Неординарная троица – Мистер Стекло, Дэвид Данн и Зверь, оказываются в одной психиатрической больнице. Но лечение будет недолгим, плохие парни объединятся, чтобы безнаказанно творить зло, а постаревший Брюс Уиллис попробует вновь спасти мир.

«Две королевы» - масштабный исторический проект с Марго Робби и Сиршей Ронан также стартует в кинотеатрах с 17 января. На протяжении двадцати лет между Елизаветой Iи ее кузиной Марией Стюарт велась нешуточная борьба за власть с жестокими интригами и военными конфликтами. Закончилось все, как известно, весьма печально.

24 января в российских кинотеатрах покажут социальное роудмуви «Зеленая книга», триумфатора фестиваля в Торонто. Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о темнокожем джазовом музыканте, который в 1962 году во время турне по югу США ради своей безопасности нанимает «белого» водителя – вышибалу из ночного клуба. В этом удивительном путешествии зарождается странная дружба между неотесанным расистом и талантливым пианистом.

«Море соблазна» ждет зрителей в кино с 24 января. В драматическом триллере Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй сыграли бывших влюбленных, которых судьба вновь сводит вместе. Чтобы воссоединиться, паре предстоит уладить одну «маленькую проблему» - убить мужа-миллионера девушки.

31 января состоится российская премьера исторической комедийной драмы «Фаворитка». Фильм уже лидирует по числу номинаций на «Золотой глобус», и наверняка удостоится «Оскара». Это история о дворцовых интригах двух придворных дам (Рейчел Вайс и Эмма Стоун), яростно борющихся за внимание королевы (Оливия Колман).

И наконец для тех, кому январь показался слишком тяжелым месяцем рекомендуем посмотреть легкую голливудскую комедию «Семья по-быстрому». Марк Уолберг и Роуз Бирн перевоплотились в бездетных супругов, решивших, что для полного счастья им не хватает только усыновить ребенка. А что если на пороге их дома появится сразу трое, но не малышей, а неуправляемых подростков?

Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.0
Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
Жил-был Дэдпул
Жил-был Дэдпул
приключения, фантастика 2018, США
5.0
Крид 2
Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.0
Путь домой
Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.0
Стекло
Стекло
триллер 2019, США
6.0
Две королевы
Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.0
Зеленая книга
Зеленая книга
драма 2018, США
8.0
Море соблазна
Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.0
Фаворитка
Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.0
Семья по-быстрому
Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.0
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