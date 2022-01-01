Что посмотреть в январе?

С новым годом, друзья! Впереди нас ждет множество ярких премьер и кино открытий. Но не будем забегать вперед, для начала расскажем о том, что готовит нам первый месяц 2019 года.

1 января в кинотеатрах стартует показ отечественного экшна «Т-34». Алексей Сидоров, режиссер трилогии «Бой с тенью», завязал с боксерской тематикой и переключился на военно-патриотическая. Александр Петров сыграл танкиста, организовавшего дерзкий побег из немецкого плена и бросившего вызов лучшей вражеской танковой дивизии.

3 января на большие экраны вернется Мэри Поппинс. Спустя 55 лет после выхода оригинального фильма Disney западный ветерок вновь забросит Леди Совершенство на Вишневую улицу. Эмили Блант в образе самой чудесной няни заново подарит радость семейству Бэнксов.

Хотите еще одну сказочную историю? 3 января Marvel выпустит «приличную» версию «Дэдпула 2» - без крови, насилия и нецензурной брани. Если хотите вновь от души посмеяться над шуточками любителя чимичанги, но не с кем оставить детишек, то «Жил-был Дэдпул» специально для вас.

10 января в прокат выйдет спортивная драма «Крид 2». Звезда «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан снова примерит образ талантливого боксера Адониса Крида, которому предстоит схватка с заклятым врагом. К роли его наставника вернется Сильвестр Сталлоне. Да-да, Рокки бессмертен.

Также с 10 января не пропустите трогательный семейный фильм «Путь домой» о щенке по имени Белла, проделавшем путь в 500 километров, чтобы вернуться к любимому хозяину. Рекомендуем всем, кому понравилась «Собачья жизнь».

С середины января в кинотеатры запускают «тяжелую артиллерию»! 17 января выходит «Стекло», продолжение культовых триллеров М. Найта Шьямалана – «Неуязвимый» (2000) и «Сплит» (2016). Неординарная троица – Мистер Стекло, Дэвид Данн и Зверь, оказываются в одной психиатрической больнице. Но лечение будет недолгим, плохие парни объединятся, чтобы безнаказанно творить зло, а постаревший Брюс Уиллис попробует вновь спасти мир.

«Две королевы» - масштабный исторический проект с Марго Робби и Сиршей Ронан также стартует в кинотеатрах с 17 января. На протяжении двадцати лет между Елизаветой Iи ее кузиной Марией Стюарт велась нешуточная борьба за власть с жестокими интригами и военными конфликтами. Закончилось все, как известно, весьма печально.

24 января в российских кинотеатрах покажут социальное роудмуви «Зеленая книга», триумфатора фестиваля в Торонто. Лента, основанная на реальных событиях, расскажет о темнокожем джазовом музыканте, который в 1962 году во время турне по югу США ради своей безопасности нанимает «белого» водителя – вышибалу из ночного клуба. В этом удивительном путешествии зарождается странная дружба между неотесанным расистом и талантливым пианистом.

«Море соблазна» ждет зрителей в кино с 24 января. В драматическом триллере Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй сыграли бывших влюбленных, которых судьба вновь сводит вместе. Чтобы воссоединиться, паре предстоит уладить одну «маленькую проблему» - убить мужа-миллионера девушки.

31 января состоится российская премьера исторической комедийной драмы «Фаворитка». Фильм уже лидирует по числу номинаций на «Золотой глобус», и наверняка удостоится «Оскара». Это история о дворцовых интригах двух придворных дам (Рейчел Вайс и Эмма Стоун), яростно борющихся за внимание королевы (Оливия Колман).

И наконец для тех, кому январь показался слишком тяжелым месяцем рекомендуем посмотреть легкую голливудскую комедию «Семья по-быстрому». Марк Уолберг и Роуз Бирн перевоплотились в бездетных супругов, решивших, что для полного счастья им не хватает только усыновить ребенка. А что если на пороге их дома появится сразу трое, но не малышей, а неуправляемых подростков?