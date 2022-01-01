Что посмотреть в декабре?

Календарный год на исходе, пора задуматься о подарках для своих друзей и близких. А что может быть лучше теплого семейного вечера, проведенного в кино? Киноафиша облегчит вам задачу и составит список лучших премьер декабря.

Не пропустите масштабное историческое фэнтези «Легенда о Коловрате», которое стартовало в прокате в последний ноябрьский день.

«Дыши ради нас» - жизнеутверждающая драма, способная вселить позитивный настрой даже в самого закоренелого скептика.

С 7 декабря смотрите в прокате комедию «Очень плохие мамочки 2». На этот раз вместо проблем с детьми главных героинь ожидают проблемы со своими мамами.

«Битва полов», также с 7 декабря, расскажет реальную историю одного теннисного матча, доказавшего, что спортсменки-женщины могут состязаться наравне с мужчинами.

Рекомендуем посмотреть биографическую драму «За пропастью во ржи» - о писателе Джероме Сэлинджере и создании им своего самого знаменитого произведения.

Пожалуй, самая долгожданная премьера не только декабря, но и года - «Звёздные Войны: последние джедаи»! Баланс силы изменился и грядет очередная битва светлой и темной сторон. В кино с 14 декабря.

Для поднятия настроения перед самым волшебным праздником в году, непременно, посмотрите две отечественные новинки - «Новогодний переполох» с 14 декабря и «Ёлки новые» с 21 декабря.

С 21 декабря во всех кинотеатрах стартует «Джуманджи: Зов джунглей», сиквел легендарной картины 1995 года. Харизматичные герои, сумасшедшие спецэффекты и закрученный сюжет – чем не повод заглянуть в кино.

Детей и их родителей декабрь порадует сразу двумя красочными мультфильмами. «Фердинанд» - о самом добродушном быке Испании. И «Три богатыря и принцесса Египта» - очередное веселое и опасное приключение Алеши Поповича и его друзей.

Завершит 2017 год – достойное и мощное кино «Движение вверх». Реальная история сборной СССР по баскетболу никого не оставит равнодушной.

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