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Что посмотреть в декабре?

Календарный год на исходе, пора задуматься о подарках для своих друзей и близких. А что может быть лучше теплого семейного вечера, проведенного в кино? Киноафиша облегчит вам задачу и составит список лучших премьер декабря.

Не пропустите масштабное историческое фэнтези «Легенда о Коловрате», которое стартовало в прокате в последний ноябрьский день.

«Дыши ради нас» - жизнеутверждающая драма, способная вселить позитивный настрой даже в самого закоренелого скептика.

С 7 декабря смотрите в прокате комедию «Очень плохие мамочки 2». На этот раз вместо проблем с детьми главных героинь ожидают проблемы со своими мамами.

«Битва полов», также с 7 декабря, расскажет реальную историю одного теннисного матча, доказавшего, что спортсменки-женщины могут состязаться наравне с мужчинами.

Рекомендуем посмотреть биографическую драму «За пропастью во ржи» - о писателе Джероме Сэлинджере и создании им своего самого знаменитого произведения.

Пожалуй, самая долгожданная премьера не только декабря, но и года - «Звёздные Войны: последние джедаи»! Баланс силы изменился и грядет очередная битва светлой и темной сторон. В кино с 14 декабря.  

Для поднятия настроения перед самым волшебным праздником в году, непременно, посмотрите две отечественные новинки - «Новогодний переполох» с 14 декабря и «Ёлки новые» с 21 декабря.

С 21 декабря во всех кинотеатрах стартует «Джуманджи: Зов джунглей», сиквел легендарной картины 1995 года. Харизматичные герои, сумасшедшие спецэффекты и закрученный сюжет – чем не повод заглянуть в кино.

Детей и их родителей декабрь порадует сразу двумя красочными мультфильмами. «Фердинанд» - о самом добродушном быке Испании. И «Три богатыря и принцесса Египта» - очередное веселое и опасное приключение Алеши Поповича и его друзей.

Завершит 2017 год – достойное и мощное кино «Движение вверх». Реальная история сборной СССР по баскетболу никого не оставит равнодушной.

Билеты на лучшие места уже в продаже!

Легенда о Коловрате
Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас
драма 2017, Великобритания
7.0
Битва полов
Битва полов
комедия, спорт, биография 2017, США
6.0
За пропастью во ржи
За пропастью во ржи
биография 2017, США
7.0
Новогодний переполох
Новогодний переполох
комедия, семейный 2017, Россия
0.0
Елки новые
Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.0
Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
Фердинанд
Фердинанд
анимация 2017, США
8.0
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.0
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