В 5 сезоне сериала «Женская версия» опер Таня Васильева уходит в долгожданный отпуск. Только отдохнуть девушке опять не удается. Бабушка просит ее найти пропавшую квартирантку, которая почему-то перестала приходить домой. В это время Ваня расследует дело об убийстве бизнесмена Кеши Левандовского, который создал сеть траков по продаже быстрого питания. Мужчину задушили, а его глаза почему-то заклеили клейкой лентой. Но для всех становится шоком, когда между квартиранткой и Кешей обнаруживается связь.