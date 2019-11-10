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Женская версия 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 5

Женская версия 12+
Название Тайна партийной дачи
Премьера сезона 10 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 5-й сезон сериала «Женская версия»

В 5 сезоне сериала «Женская версия» опер Таня Васильева уходит в долгожданный отпуск. Только отдохнуть девушке опять не удается. Бабушка просит ее найти пропавшую квартирантку, которая почему-то перестала приходить домой. В это время Ваня расследует дело об убийстве бизнесмена Кеши Левандовского, который создал сеть траков по продаже быстрого питания. Мужчину задушили, а его глаза почему-то заклеили клейкой лентой. Но для всех становится шоком, когда между квартиранткой и Кешей обнаруживается связь.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Тайна партийной дачи 1
Сезон 5 Серия 1
10 ноября 2019
Тайна партийной дачи 2
Сезон 5 Серия 2
10 ноября 2019
Тайна партийной дачи 3
Сезон 5 Серия 3
10 ноября 2019
Тайна партийной дачи 4
Сезон 5 Серия 4
10 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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