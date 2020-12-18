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Женская версия 2018, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 6

Женская версия 12+
Название Ловцы душ
Премьера сезона 18 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 34 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Женская версия»

В 6 сезоне сериала «Женская версия» полицейским удается в последний момент спасти самоубийцу, собирающегося прыгнуть с крыши. Парень уверен, что его преследует мертвец. Таня и Никита отвозят его в психиатрическую больницу. Однако он перестает казаться таким уж безумным, когда вскоре в карьере находят деревянный ящик с телом девушки. Оказывается, что это бывшая однокурсница спасенного. Причем, судя по всему, в гроб она легла сама и похоронена была еще заживо. Татьяна Васильева вновь обращается к делам своего дедушки.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Ловцы душ 1
Сезон 6 Серия 1
18 декабря 2020
Ловцы душ 2
Сезон 6 Серия 2
18 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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