В 6 сезоне сериала «Женская версия» полицейским удается в последний момент спасти самоубийцу, собирающегося прыгнуть с крыши. Парень уверен, что его преследует мертвец. Таня и Никита отвозят его в психиатрическую больницу. Однако он перестает казаться таким уж безумным, когда вскоре в карьере находят деревянный ящик с телом девушки. Оказывается, что это бывшая однокурсница спасенного. Причем, судя по всему, в гроб она легла сама и похоронена была еще заживо. Татьяна Васильева вновь обращается к делам своего дедушки.