Женская версия
Постеры
Постеры сериала «Женская версия»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером
Этот легендарный маньяк даже Декстера может затмить: вот кто появится во 2 сезоне «Воскрешения»
Collider выбрал 15 лучших аниме 2020‑х: «Поднятие уровня в одиночку» только на последнем месте, а что же тогда на первом?
С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу
«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0
Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости
«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров
Про эти 5 уникальных ужастиков в России слышали единицы: у всех высокий рейтинг (а №1 – хоррор про самураев и женщин-кошек)
На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга
Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд
«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)
