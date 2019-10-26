Во 2 сезоне сериала «Женская версия» Таня Васильева приступает к новому делу. В этот раз кто-то убил частного детектива, а на месте преступления был найден странный осколок неизвестного предмета. Но одним убийством дело не ограничивается: преступник последовательно уничтожает нескольких людей, оставляя такие же стекляшки рядом со всеми трупами. Татьяна чувствует, что разгадка таится в разбитом предмете, который как-то объединял всех жертв. Теперь ей нужно собрать все осколки вместе, чтобы понять, кто стоит за всем этим.