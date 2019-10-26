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Женская версия 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 2

Женская версия 12+
Название Ваше время и стекло
Премьера сезона 26 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 34 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Женская версия»

Во 2 сезоне сериала «Женская версия» Таня Васильева приступает к новому делу. В этот раз кто-то убил частного детектива, а на месте преступления был найден странный осколок неизвестного предмета. Но одним убийством дело не ограничивается: преступник последовательно уничтожает нескольких людей, оставляя такие же стекляшки рядом со всеми трупами. Татьяна чувствует, что разгадка таится в разбитом предмете, который как-то объединял всех жертв. Теперь ей нужно собрать все осколки вместе, чтобы понять, кто стоит за всем этим.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Ваше время и стекло 1
Сезон 2 Серия 1
26 октября 2019
Ваше время и стекло 2
Сезон 2 Серия 2
26 октября 2019
График выхода всех сериалов
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