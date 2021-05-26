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Женская версия 2018, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 9

Женская версия 12+
Название Чистильщик
Премьера сезона 26 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 34 минуты
О чем 9-й сезон сериала «Женская версия»

В 9 сезоне сериала «Женская версия» Татьяна и Никита берутся за новое расследование. Тело молодой девушки обнаруживается на городской свалке, но заявления о пропаже человека с похожими приметами в участок не поступало. Кроме того, похоже, девочка умерла не от чужих рук, а от передозировки наркотиками. Ребятам предстоит покопаться в мусоре, чтобы выяснить, откуда взялся загадочный труп. По доброй традиции Таня обращается за помощью к старым делам своего деда и действительно находит зацепку в прошлом.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Чистильщик 1
Сезон 9 Серия 1
26 мая 2021
Чистильщик 2
Сезон 9 Серия 2
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
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