В 9 сезоне сериала «Женская версия» Татьяна и Никита берутся за новое расследование. Тело молодой девушки обнаруживается на городской свалке, но заявления о пропаже человека с похожими приметами в участок не поступало. Кроме того, похоже, девочка умерла не от чужих рук, а от передозировки наркотиками. Ребятам предстоит покопаться в мусоре, чтобы выяснить, откуда взялся загадочный труп. По доброй традиции Таня обращается за помощью к старым делам своего деда и действительно находит зацепку в прошлом.