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Женская версия 2018, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 8

Женская версия 12+
Название Комсомольский роман
Премьера сезона 19 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 8-й сезон сериала «Женская версия»

В 8 сезоне сериала «Женская версия» на стройплощадке находят вмурованное в стену тело, да еще и, как выясняется, не одно. Оба убитых были ранее судимы и застрелены точно в лоб. Похоже, опера имеют дело с настоящей бандитской разборкой. Романовский отправляет Таню и Никиту разобраться в обстоятельствах. Девушка обращается к архивам своего звездного деда. В восьмидесятые годы Васильев-старший расследовал убийство комсомолки Вилены. Именно в этой неожиданной истории обнаруживается ключик к новой тайне.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Комсомольский роман 1
Сезон 8 Серия 1
19 декабря 2020
Комсомольский роман 2
Сезон 8 Серия 2
19 декабря 2020
Комсомольский роман 3
Сезон 8 Серия 3
19 декабря 2020
Комсомольский роман 4
Сезон 8 Серия 4
19 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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