В 8 сезоне сериала «Женская версия» на стройплощадке находят вмурованное в стену тело, да еще и, как выясняется, не одно. Оба убитых были ранее судимы и застрелены точно в лоб. Похоже, опера имеют дело с настоящей бандитской разборкой. Романовский отправляет Таню и Никиту разобраться в обстоятельствах. Девушка обращается к архивам своего звездного деда. В восьмидесятые годы Васильев-старший расследовал убийство комсомолки Вилены. Именно в этой неожиданной истории обнаруживается ключик к новой тайне.