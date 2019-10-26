В 3 сезоне сериала «Женская версия» фотомодель Олесю сбивает автомобиль. Пытаясь замести следы, тело девушки относят с дороги в кусты. На место преступления отправляются Татьяна Васильева и ее напарник Иван Дудин. Однако на опознании сестра модели сомневается, что видит тело своей близкой родственницы. Таня намерена выяснить, кто и с какой целью совершил подлог. Опыт она, как всегда, черпает в старых делах своего деда – легендарного следователя. В этот раз ей помогает его расследование о серии краж.