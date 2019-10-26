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Женская версия 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Женская версия
Киноафиша Сериалы Женская версия Сезоны Сезон 3

Женская версия 12+
Название Романтик из СССР
Премьера сезона 26 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 34 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Женская версия»

В 3 сезоне сериала «Женская версия» фотомодель Олесю сбивает автомобиль. Пытаясь замести следы, тело девушки относят с дороги в кусты. На место преступления отправляются Татьяна Васильева и ее напарник Иван Дудин. Однако на опознании сестра модели сомневается, что видит тело своей близкой родственницы. Таня намерена выяснить, кто и с какой целью совершил подлог. Опыт она, как всегда, черпает в старых делах своего деда – легендарного следователя. В этот раз ей помогает его расследование о серии краж.

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Список серий сериала Женская версия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Романтик из СССР 1
Сезон 3 Серия 1
26 октября 2019
Романтик из СССР 2
Сезон 3 Серия 2
26 октября 2019
График выхода всех сериалов
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