В 5 сезоне 2 серии сериала «Женская версия» Таня работает под прикрытием в одном из фудтраков сети. Сотрудницы рассказывают ей, что у Кеши Левандовского было много женщин. Татьяна замечает связь художника стрит-арта с обстоятельствами смерти Кеши.
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