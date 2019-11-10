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Женская версия 2018 2 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Женская версия»
Сезон 5 / Серия 1 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 2 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 3 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 4 10 ноября 2019
О чем серия

В 5 сезоне 2 серии сериала «Женская версия» Таня работает под прикрытием в одном из фудтраков сети. Сотрудницы рассказывают ей, что у Кеши Левандовского было много женщин. Татьяна замечает связь художника стрит-арта с обстоятельствами смерти Кеши.

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