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Женская версия 2018 1 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Женская версия»
Сезон 5 / Серия 1 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 2 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 3 10 ноября 2019
Сезон 5 / Серия 4 10 ноября 2019
О чем серия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Женская версия» Татьяна уходит в отпуск, но у бабушкиной подруги тети Дины пропадает квартирантка. В воспоминаниях следователь Васильев разбирает дело об убийстве девушки Лизы во время репетиции в драмкружке.

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