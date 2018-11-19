В 1 сезоне 9 серии сериала «Желтый глаз тигра» вернувшись в родной Калининград, Сергей вынужден работать под прикрытием. Он устраивается копателем янтаря, чтобы раздобыть информацию о нелегальной добыче камня. Рита узнает о романе Маши и Кости.
Related video
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail