В 1 сезоне 7 серии сериала «Желтый глаз тигра» увлекшись особенностями добычи камней, Конь узнает о карте штолен с янтарем. Василек успевает подкинуть фальшивую карту Филиппенко. Десять лет спустя Сергей и Таня вместе с сыном возвращаются в Москву.
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