В 3 сезоне 7 серии сериала «Ты» Джо преследует бывшего парня Мариэнн, пытаясь сбить его с верного пути. В это время Лав старается разузнать побольше о расследовании Мэттью, но ее ждет сюрприз. А Дотти сталкивается с эмоциональным расстройством.