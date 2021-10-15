В 3 сезоне 10 серии сериала «Ты» новость о преступлении очень быстро разлетается по соседскому сообществу. Тем временем Джо полностью сосредоточен на Мариэнн. Но он даже не представляет, какой страшной может оказаться месть отвергнутой Лав.