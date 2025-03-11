Меню
Новости о сериале «Ты»

Новости о сериале «Ты» Вся информация о сериале
Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в трейлере финального сезона «Ты»
Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в трейлере финального сезона «Ты» По ходу своих скитаний в предыдущих сезонах главный герой пожил в Лос-Анджелесе, пригороде Мадрэ Линда, а также в Лондоне.
11 марта 2025 11:26
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу
Только запойный просмотр: 10 сериалов, которые невозможно поставить на паузу Ретрофантастика о портале в альтернативное измерение, самый просматриваемый сериал Netflix об играх на выживание и криминальная драма об адвокатском бизнесе. 
18 октября 2023 11:13
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
29 июля 2023 03:30
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023
Netflix представляет: все трейлеры и анонсы с фестиваля Tudum 2023 Накануне в бразильском городе Сан-Паулу прошел очередной фестиваль стрим-сервиса Netflix для фанатов под названием Tudum. В рамках мероприятия были представлены многочисленные промоматериалы, связанные с наиболее ожидаемыми новинками стримера.
18 июня 2023 18:45
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
28 апреля 2023 15:00
Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты»
Стало известно, где развернется действие финального сезона «Ты» Джо Голдберг вернется туда, где все началось.
11 апреля 2023 14:28
Сериал «Ты» завершится пятым сезоном
Сериал «Ты» завершится пятым сезоном Также из проекта выбыла постоянный шоураннер.
27 марта 2023 12:11
Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном
Пенн Бэджли хотел бы, чтобы сериал «Ты» завершился пятым сезоном Осторожно, новость содержит спойлеры!
13 марта 2023 15:51
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей»
Что смотреть на выходных: продолжение «Ты», неонуарный детектив и «Знакомство родителей» На этой неделе стриминги предлагают посадить за решетку амбициозного маньяка, раскрыть дело в Америке 1930-х и разобраться в чувствах к бывшим возлюбленным. 
10 марта 2023 15:00
Джо заводит опасного друга в трейлере второй половины четвертого сезона «Ты»
Джо заводит опасного друга в трейлере второй половины четвертого сезона «Ты» Новые серии психологического триллера о серийном убийце, вставшем на путь искупления, выйдут в марте.
16 февраля 2023 10:30
Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты»
Пенн Бэджли добивался сокращения интимных сцен в четвертом сезоне «Ты» По словам актера, он не хотел смущать свою жену.
13 февраля 2023 13:51
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»?
Книжная полка психопата: что читает Джо в новом сезоне «Ты»? Литературная подборка от профессора Мура (он же Голдберг).
13 февраля 2023 11:30
Тест: кто ты из сериала «Ты»?
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Сталкер Джо, психопатка Лав или верная своим принципам Мэриенн?    
12 февраля 2023 16:00
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую На этой неделе стриминги предлагают покорить столицу с Раневской, посадить за решетку маньяка, разобраться в чувствах к давним возлюбленным и спеть с Уитни Хьюстон. 
10 февраля 2023 15:00
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.  
12 января 2023 12:00
Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты»
Пенн Бэджли становится объектом слежки в трейлере четвертого сезона «Ты» В ролике Джо узнает о том, что на него охотится другой искусный убийца.
10 января 2023 12:31
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
2 января 2023 12:00
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Все роли актрисы, сыгравшей Уэндсэй Аддамс в сериале Тима Бертона.  
7 декабря 2022 12:00
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
30 ноября 2022 15:56
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.  
30 ноября 2022 12:00
Четвертый сезон «Ты» получил новую дату релиза на Netflix
Четвертый сезон «Ты» получил новую дату релиза на Netflix Новые серии психологического триллера выйдут на день раньше, чем было запланировано.
25 ноября 2022 13:34
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix
Вы точно их пропустили: 5 глупых ляпов в сериалах от Netflix Геральт сменил лошадь, а Нэнси из «Очень странных дел» стала мемом. 
2 октября 2022 12:00
Джо начинает новую жизнь в Лондоне в первом тизере четвертого сезона «Ты»
Джо начинает новую жизнь в Лондоне в первом тизере четвертого сезона «Ты» Новые серии посвящены превращению бывшего серийного убийцы в уважаемого профессора.
25 сентября 2022 11:04
Что читает самый романтичный маньяк: обсуждаем книжную полку Джо из сериала «Ты»
Что читает самый романтичный маньяк: обсуждаем книжную полку Джо из сериала «Ты» Главный герой популярного сериала «Ты» — интеллектуал, хипстер и по совместительству маньяк по имени Джо Голдберг. У Джо потрясающий вкус, а сценаристы позаботились о том, чтобы любимые книги персонажа раскрывали особенности его характера. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы внимательно изучили литературные отсылки сериала и выбрали лучшие из них.
24 июня 2022 17:03
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего Эта животрепещущая пятерка проектов не разочарует вас после первого сезона, напротив: дальше — больше.
18 июня 2022 13:45
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам Эти истории увлекательны и на бумаге, и на экране.
8 апреля 2022 18:59
Актер из «Белого лотоса» и «Эйфории» Лукас Гейдж получил роль в четвертом сезоне «Ты»
Актер из «Белого лотоса» и «Эйфории» Лукас Гейдж получил роль в четвертом сезоне «Ты» Он сыграет избалованного представителя «золотой молодежи» со своими скелетами в шкафу. 
18 февраля 2022 16:41
Netflix продлил сериал «Ты» на четвертый сезон
Netflix продлил сериал «Ты» на четвертый сезон Одержимый букинист Джо Голдберг найдет себе новую жертву.
14 октября 2021 10:33
