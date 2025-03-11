Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяковК самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».
Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
Что читает самый романтичный маньяк: обсуждаем книжную полку Джо из сериала «Ты»Главный герой популярного сериала «Ты» — интеллектуал, хипстер и по совместительству маньяк по имени Джо Голдберг. У Джо потрясающий вкус, а сценаристы позаботились о том, чтобы любимые книги персонажа раскрывали особенности его характера. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы внимательно изучили литературные отсылки сериала и выбрали лучшие из них.