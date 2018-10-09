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Киноафиша Сериалы Ты Сезоны
Ты (2018 - …), список сезонов You 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Lifetime
Список сезонов сериала «Ты»
Ты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Ты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Ты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
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