В 3 сезоне 6 серии сериала «Ты» мать Лав сообщает о своем новом бизнес-проекте. Сама девушка никак не может свыкнуться с новыми обстоятельствами своей жизни. Тем временем ее супруг Джо осознает кое-что важное и принимает непростое решение.
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