В 3 сезоне 4 серии сериала «Ты» Лав пытается любыми способами отомстить, но собственные опрометчивые действия ставят девушку в затруднительное положение. Джо хочет отделаться от последствий, но выйти из ситуации оказывается не так-то просто.
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