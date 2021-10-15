В 3 сезоне 1 серии сериала «Ты» Джо и его новая избранница Лав пытаются стать хорошими родителями. Но в роддоме их ждет неожиданный сюрприз. Мужчина понимает, что наладить отношения с собственным ребенком может быть сложнее, чем он рассчитывал.