В 3 сезоне 3 серии сериала «Ты» журналисты проявляют интерес к соседскому дому, что очень беспокоит Лав. Тем временем ее собственные отношения переживают не лучший период. Новые проблемы в семье заставляют Джо вспомнить кое-что о своем прошлом.
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