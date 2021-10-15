В 3 сезоне 3 серии сериала «Ты» журналисты проявляют интерес к соседскому дому, что очень беспокоит Лав. Тем временем ее собственные отношения переживают не лучший период. Новые проблемы в семье заставляют Джо вспомнить кое-что о своем прошлом.