Во 2 сезоне 9 серии сериала «Викинги» люди Рагнара готовы к настоящему бою, вооружившись топорами. Они стремительно направляются в сторону виллы короля Экберта. Последнему надо серьезно подготовиться к их визиту.
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