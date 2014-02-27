Во 2 сезоне 6 серии сериала «Викинги» король Хорик делает Рагнару неожиданное и очень увлекательное предложение, но викинг не уверен в своем ответе. Ательстан находит теплое местечко под крылом короля Экберта. Последний надеется на победу.
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