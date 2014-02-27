Во 2 сезоне 2 серии сериала «Викинги» только что созданный союз планирует серьезный набег на Англию. Изначально это сотрудничество казалось маловероятным. Рагнар и его люди сталкиваются лицом к лицу с грозным врагом.
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