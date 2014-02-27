Во 2 сезоне 3 серии сериала «Викинги» у короля Экберта нет времени на отдых. Ему предстоит столкнуться с новым очень хитрым и опасным врагом. Воинственная душа Рагнара устремлена на Запад и мечтает о великом господстве.