Во 2 сезоне 3 серии сериала «Викинги» у короля Экберта нет времени на отдых. Ему предстоит столкнуться с новым очень хитрым и опасным врагом. Воинственная душа Рагнара устремлена на Запад и мечтает о великом господстве.
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