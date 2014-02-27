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Викинги 2013 3 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Викинги»
Война братьев
Сезон 2 / Серия 1 27 февраля 2014
Вторжение
Сезон 2 / Серия 2 6 марта 2014
Предательство
Сезон 2 / Серия 3 13 марта 2014
Око за Око
Сезон 2 / Серия 4 20 марта 2014
Ответы в Крови
Сезон 2 / Серия 5 27 марта 2014
Непрощенный
Сезон 2 / Серия 6 3 апреля 2014
Кровавый орел
Сезон 2 / Серия 7 10 апреля 2014
Бесхарактерный
Сезон 2 / Серия 8 17 апреля 2014
Выбор
Сезон 2 / Серия 9 24 апреля 2014
Молитва Господня
Сезон 2 / Серия 10 1 мая 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Викинги» у короля Экберта нет времени на отдых. Ему предстоит столкнуться с новым очень хитрым и опасным врагом. Воинственная душа Рагнара устремлена на Запад и мечтает о великом господстве.

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