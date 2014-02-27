Во 2 сезоне 10 серии сериала «Викинги» бой в Уэссексе оказался одним из самых сложных в жизни команды. Викинги хотят плыть обратно. Рагнар и король Хорик держат путь в родной Каттегат. Впереди еще много путешествий, к которым стоит подготовиться.
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