Во 2 сезоне 7 серии сериала «Викинги» даже во время наказания могут быть споры. Рагнару и королю Хорику не получается решить, как наказать ярла Борга. Между тем Экберт планирует скооперироваться еще с одной группой людей.
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