В 1 сезоне 9 серии сериала «Ван Хельсинг» группа попадает в западню внутри подземной лаборатории. Ванесса уверена, что Аксель хранит немало секретов. Тем временем Мохамед обзаводится союзницей, не испытывающей страха перед вампирами.
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