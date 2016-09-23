В 1 сезоне 6 серии сериала «Ван Хельсинг» по следу Ванессы и Сьюзен идут мутировавшие вампиры. Скрываясь в канализации, девушки оказываются в шаге от гибели. Между тем в больнице происходят радикальные изменения.
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