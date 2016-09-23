В 1 сезоне 2 серии сериала «Ван Хельсинг» в недавнем прошлом на Ванессу совершается нападение. Находящуюся при смерти девушку обнаруживает Док и замечает в ее крови необычную аномалию. К делу подключается морской пехотинец Аксель Миллер.
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