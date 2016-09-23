В 1 сезоне 13 серии сериала «Ван Хельсинг» положение Ванессы усугубляется. Попав в плен к Ребекке и Дмитрию, она узнает правду о своем прошлом. Удастся ли ей спастись? Между Шимой и Мохамедом возникают серьезные с разногласия.