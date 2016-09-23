В 1 сезоне 1 серии сериала «Ван Хельсинг» действия переносятся в мир, где вся власть находится у вампиров. Родственница охотника за нечистью Ванесса Ван Хельсинг восстает из мертвых, чтобы довести дело легендарного прародителя до конца.
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