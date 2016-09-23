В 1 сезоне 8 серии сериала «Ван Хельсинг» выжившие ищут новое убежище. Морской пехотинец Аксель ведет людей к старой военной базе, но помещение оказывается заброшенным. Отделившись от основной группы, Мохамед путешествует по вражеской территории.
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