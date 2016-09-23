В 1 сезоне 5 серии сериала «Ван Хельсинг» охотница попадает в плен к Джулиусу и его вампирскому выводку. Чтобы обрести свободу, Ванесса должна продемонстрировать свои навыки. Выжившие узнают, что среди них есть серийный маньяк.
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