В 1 сезоне 5 серии сериала «Ван Хельсинг» охотница попадает в плен к Джулиусу и его вампирскому выводку. Чтобы обрести свободу, Ванесса должна продемонстрировать свои навыки. Выжившие узнают, что среди них есть серийный маньяк.