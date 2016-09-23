В 1 сезоне 7 серии сериала «Ван Хельсинг» начинается схватка с Джулиусом и его армией вампиров. Во главе выживших находятся Ванесса и Аксель, однако преимущество не на их стороне. Между фракциями кровопийц назревает гражданская война.
Related video
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Авторизация по e-mail