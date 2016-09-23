В 1 сезоне 7 серии сериала «Ван Хельсинг» начинается схватка с Джулиусом и его армией вампиров. Во главе выживших находятся Ванесса и Аксель, однако преимущество не на их стороне. Между фракциями кровопийц назревает гражданская война.