В активном поиске 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала В активном поиске
Киноафиша Сериалы В активном поиске Сезоны Сезон 2

В активном поиске 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В активном поиске»

Во 2 сезоне сериала «В активном поиске» бывший сердцеед Андрей решает, наконец, остепениться и построить серьезные отношения со скромной и надежной девушкой. Теперь он отвечает не только за себя, но и за подрастающего девятилетнего сына, которому необходимо подать правильный пример и обеспечить полноценную семью. Но выбрать идеальную умницу и красавицу на роль жены и матери оказывается сложнее, чем представлял себе герой. Андрею предстоит провести настоящий конкурс среди восьми претенденток на свое холостяцкое сердце. Подруга Алиса, работающая в его любимом баре, дает мужчине бесценный совет.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 31 голос
7.2 IMDb
Список серий сериала В активном поиске График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
5 июля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
5 июля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
7 июля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 июля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
12 июля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
12 июля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
14 июля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
14 июля 2022
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
19 июля 2022
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
19 июля 2022
