Во 2 сезоне сериала «В активном поиске» бывший сердцеед Андрей решает, наконец, остепениться и построить серьезные отношения со скромной и надежной девушкой. Теперь он отвечает не только за себя, но и за подрастающего девятилетнего сына, которому необходимо подать правильный пример и обеспечить полноценную семью. Но выбрать идеальную умницу и красавицу на роль жены и матери оказывается сложнее, чем представлял себе герой. Андрею предстоит провести настоящий конкурс среди восьми претенденток на свое холостяцкое сердце. Подруга Алиса, работающая в его любимом баре, дает мужчине бесценный совет.