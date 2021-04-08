В 1 сезоне сериала «В активном поиске» в жизни Андрея – уверенного в себе мужчины и талантливого бизнесмена – есть все, к чему он стремился годами: успешное рекламное агентство, квартира в центре города и масса полезных знакомств. Но его жизни без обязательств приходит конец, когда к нему домой заявляется мальчик Саша, утверждающий, что Андрей – его отец. ДНК-тест подтверждает слова пацана, и тогда Андрей пускается на поиски его матери, лишь бы поскорее от него избавиться и вернуться к своей беззаботной жизни.