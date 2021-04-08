Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

В активном поиске 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала В активном поиске
Киноафиша Сериалы В активном поиске Сезоны Сезон 1

В активном поиске 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «В активном поиске»

В 1 сезоне сериала «В активном поиске» в жизни Андрея – уверенного в себе мужчины и талантливого бизнесмена – есть все, к чему он стремился годами: успешное рекламное агентство, квартира в центре города и масса полезных знакомств. Но его жизни без обязательств приходит конец, когда к нему домой заявляется мальчик Саша, утверждающий, что Андрей – его отец. ДНК-тест подтверждает слова пацана, и тогда Андрей пускается на поиски его матери, лишь бы поскорее от него избавиться и вернуться к своей беззаботной жизни.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 31 голос
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала В активном поиске График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 апреля 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 мая 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 мая 2021
График выхода всех сериалов
«Невский» был драмой, «Шеф» — тяжелым, а тут просто ржач: сериал «Копы» покажет, какими могут быть менты без надрыва
«Это не критика»: эксперт разнес оскорбительные обзоры на российское кино от BadComedian
«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ
Очнетесь в 6 утра — и все равно включите следующую серию: 10 британских детективов с безупречным рейтингом (у всех выше 8 на IMDb)
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше