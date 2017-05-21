В 3 сезоне 3 серии сериала «Твин Пикс» сюрреалистическое путешествие Дейла продолжается. Оказавшись в потайной комнате Вигвама, он находит портал в реальный мир, но материализуется в образе умственно отсталого клерка Даги Джонса.
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