В 3 сезоне 6 серии сериала «Твин Пикс» на помощь к безвольному Даги Джонсу приходит Однорукий Майк. Таинственный карлик получает заказ, после чего зверски убивает Лоррейн в ее офисе. Альберт находит Дайану, прежде работавшую с Дейлом Купером.
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