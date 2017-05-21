В 3 сезоне 15 серии сериала «Твин Пикс» доппельгенгер отправляется на бензоколонку, где скрывается Филипп Джеффрис. От бывшего агента ФБР лже-Купер узнает информацию о покушении на Джуди. В Лас-Вегасе Даги слышит по телевизору фамилию Гордон.
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