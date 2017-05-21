В 3 сезоне 18 серии сериала «Твин Пикс» схватка с доппельгенгером завершена. Но главное испытание ждет агента Купера впереди. Объединившись с Дайаной, он отправляется в опасное путешествие, способное пролить свет на судьбу Лоры Палмер.
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