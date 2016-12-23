В 1 сезоне 25 серии мультсериала «Охотники на троллей» Тоби и Клэр проникают в кабинет Стриклера, чтобы добыть заклинание, а Ангор Рот неустанно следит за ними. Джим тем временем не отходит от своей матери, которая может в любой момент умереть.