В 1 сезоне 5 серии мультсериала «Охотники на троллей» Аркадию наводнила огромная толпа злых гоблинов, сеющих хаос. Теперь Джиму и Тоби предстоит отыскать их логово и остановить злых существ. Но не управляет ли ими некто более опасный?
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Авторизация по e-mail