В 1 сезоне 19 серии мультсериала «Охотники на троллей» Клэр учится обращаться с волшебным посохом, создающим порталы. Тоби открывает проклятую шкатулку, после чего становится то невесомым, как воздушный шар, то совершенно неподъемным.
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