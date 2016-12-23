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Киноафиша Сериалы Охотники на троллей Сезоны Сезон 1 Серия 19

Охотники на троллей 2016 - 2018 19 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Охотники на троллей»
Становление, часть 1
Сезон 1 / Серия 1 23 декабря 2016
Становление, часть 2
Сезон 1 / Серия 2 23 декабря 2016
О, где же ты, охотник на троллей?
Сезон 1 / Серия 3 23 декабря 2016
Загномь врага своего
Сезон 1 / Серия 4 23 декабря 2016
Вака-чака!
Сезон 1 / Серия 5 23 декабря 2016
Победа, поражение или Драал
Сезон 1 / Серия 6 23 декабря 2016
Как поймать подменыша
Сезон 1 / Серия 7 23 декабря 2016
Приключения троллей-нянек
Сезон 1 / Серия 8 23 декабря 2016
Горькое шестнадцатилетие
Сезон 1 / Серия 9 23 декабря 2016
Юный атлант
Сезон 1 / Серия 10 23 декабря 2016
Катастрофа по рецепту
Сезон 1 / Серия 11 23 декабря 2016
Клэр и опасности
Сезон 1 / Серия 12 23 декабря 2016
Битва Двух Монстров
Сезон 1 / Серия 13 23 декабря 2016
Возвращение Охотника на троллей
Сезон 1 / Серия 14 23 декабря 2016
Бои в грязи
Сезон 1 / Серия 15 23 декабря 2016
Странствия оплачиваются отдельно
Сезон 1 / Серия 16 23 декабря 2016
Вечеринка у Блинки
Сезон 1 / Серия 17 23 декабря 2016
Расколотый король
Сезон 1 / Серия 18 23 декабря 2016
Остолопы
Сезон 1 / Серия 19 23 декабря 2016
Что у меня в голове?
Сезон 1 / Серия 20 23 декабря 2016
Зверская тусовка
Сезон 1 / Серия 21 23 декабря 2016
Самое время
Сезон 1 / Серия 22 23 декабря 2016
Взводные
Сезон 1 / Серия 23 23 декабря 2016
Проблемы с Ангором
Сезон 1 / Серия 24 23 декабря 2016
Незабываемая ночь
Сезон 1 / Серия 25 23 декабря 2016
К нам идет гнилой скиталец
Сезон 1 / Серия 26 23 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 19 серии мультсериала «Охотники на троллей» Клэр учится обращаться с волшебным посохом, создающим порталы. Тоби открывает проклятую шкатулку, после чего становится то невесомым, как воздушный шар, то совершенно неподъемным.

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