В 1 сезоне 8 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим предлагает Клэр свои услуги няньки, чтобы посидеть с ее младшим братиком Энрике. На самом деле Джим хочет изучить ребенка и понять, настоящий он или подменыш из темных земель.