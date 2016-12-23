В 1 сезоне 8 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим предлагает Клэр свои услуги няньки, чтобы посидеть с ее младшим братиком Энрике. На самом деле Джим хочет изучить ребенка и понять, настоящий он или подменыш из темных земель.
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