В 1 сезоне 13 серии мультсериала «Охотники на троллей», вопреки предупреждениям Моргунчика о ловушке, Джим вместе с командой отправляется вызволять его из лап Булара. Клэр же в это время пытается оттянуть начало спектакля, чтобы Джим успел прийти.
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