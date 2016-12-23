В 1 сезоне 10 серии мультсериала «Охотники на троллей» Джим сильно нервничает перед поцелуем с Клэр, который ждет его в постановке Шекспира. Чтобы помочь ему успокоить нервы, Драал дает парню магический тотем, делающий его обладателя очень храбрым.
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